Bilecik Aşağıköy'de koronavirüs karantinası BİLECİK'e bağlı 912 nüfuslu Aşağıköy, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 19 Nisan'a kadar karantinaya alındı.

BİLECİK'e bağlı 912 nüfuslu Aşağıköy, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 19 Nisan'a kadar karantinaya alındı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası çıkması nedeniyle Aşağıköy'de karantina uygulanmasına karar verdi. Nüfusu 912 olan köy gece yarısından itibaren giriş çıkışlara kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek için böyle bir karar alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "İlimiz Merkez Aşağıköy Köyü'nde Covid -19 ortaya çıkması ve Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 05/04/2020 tarihi saat 24: 00'den itibaren 19/04/2020 tarihi dahil saat 24: 00'a kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildi."

EVDEN ÇIKMAYIN UYARISIAyrıca açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın evden çıkmaması gerektiği ifade edilerek şöyle denildi: "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesi, alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmamasıyla mümkün olacağının bilinmesi, vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve de etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız."

Kaynak: DHA