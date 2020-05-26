Bilecik, alınan tedbirlere hassasiyetle uyuyor
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Bilecik, alınan tedbirlere hassasiyetle uyuyor

81 ilde geçerli olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Bilecik'in alınan tedbirlere hassasiyetle uyduğu görülürken, bayram süresince günlük 225 emniyet ve 200 jandarma bölgesinde görev aldı.

Bilecik, alınan tedbirlere hassasiyetle uyuyor
26.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:27

81 ilde geçerli olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Bilecik'in alınan tedbirlere hassasiyetle uyduğu görülürken, bayram süresince günlük 225 emniyet ve 200 jandarma bölgesinde görev aldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 81 ilde geçerli olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevlerinin başında bulunan emniyet ve jandarma güçlerimiz ile Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini ziyaret etti. Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen ile birlikte ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında daha sonra Akasyaaltı mevkisindeki polis noktalarında gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceleyerek, Bilecik'in alınan tedbirlere hassasiyetle uyduğunu söyledi. Şehirlerarası yollarda emniyet ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarını da ziyaret eden Vali Şentürk, ekiplere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Bilecik genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs salgınıyla mücadelede tüm önlemlerin titiz bir şekilde uygulandığını belirten Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Korona virüs salgınından dolayı Ramazan Bayramında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak bu yıl telefonlarla veya görüntülü olarak sevdiklerimize bağlandık. Pandeminin yayılmaması için ülke olarak mücadele veriyoruz. Tedbirlere uyarsak inşallah Kurban Bayramını daha farklı şekilde kutlarız ama farklı şekilde kutlamak bizlerin elinde. Bu süreçte Bilecikli hemşehrilerimizin evlerinde kalarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve bir kez daha Ramazan bayramlarını kutluyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Vali Şentürk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alınan tedbirler kapsamında merkez ve ilçeler dahil olmak üzere günlük 225 emniyet ve jandarma bölgesinde 200 personelin görev yaptığını bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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