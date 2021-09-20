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Bilecik AK Parti heyeti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına katıldı

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Bilecik AK Parti heyeti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına katıldı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde tamamlandı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde tamamlandı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve belediye başkanları da toplantıda hazır bulundu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapıldı. Belediyeler arası tecrübe paylaşımı, belediyelerin merkezi hükümetten beklentileri, genel merkezin belediyelerden beklentilerinin istişare edildiği toplantıda Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere 21 ilden, 201 belediye başkanı, 21 il başkanı, 21 il yerel yönetimler başkanı, 21 il kadın kolları yerel yönetimler başkanı, 21 il gençlik kolları yerel yönetimler başkanı, 7 büyükşehir meclis başkan vekili, 7 il genel meclis başkanı ve 7 bakan yardımcısı yer aldı.

Bilecik heyeti

Üç gün süren toplantıda Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer,Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'da hazır bulundu.

"Faydalı bir toplantı oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında gerçekleşen toplantı "Tecrübe Paylaşımı" konulu panelde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından son gün Burhaniye'de Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ndeki incelemeler yapıldı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Yerel Yönetimler Toplantısının verimli ve faydalı geçtiğini belirtti. - BİLECİK

Bilecik AK Parti heyeti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına katıldı

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