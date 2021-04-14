Bilecik AFAD Bursa Bölgesel Masabaşı Tatbikatına katıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen Bursa Bölgesel Masabaşı Tatbikatına Bilecik AFAD çalışanları online olarak katıldı.