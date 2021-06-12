Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesine 250 milyon dolarlık yatırım sözleşmesi imzalandı

Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 250 milyon dolarlık arsa tahsis sözleşmesi imzalandı.

Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 250 milyon dolarlık arsa tahsis sözleşmesi imzalandı.

3. OSB'ne, 250 milyon dolar yatırımla, 340 bin metrekare alanda 500 kişiye istihdam sağlayacak, düz cam üretimi yapacak firma ile arsa tahsis sözleşmesini Vali Bilal Şentürk, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin imzaladı.

Vali Bilal Şentürk, Bilecik 3. OSB'sinin ilk yatırımcı olması nedeniyle lokomatif görevi üstleneceğini belirterek, pandemiyle mücadele edildiği bir dönemde kent adına 250 milyon dolarlık önemli ve büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

Bilecik'e yatırım yapan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılara teşekkür eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Bilecik yatırımcı açısından stratejik, iklim, ulaşım ve hammadde temini açısından çok avantajlı bir şehir, 7 OSB'si var. Sanayi planlamasında hedefimiz, 3. OSB'de katma değeri yüksek sektörleri toplayarak, nitelikli ve kalifiye istihdamı sağlamak. Bilecik'i büyük şehirlerin arasında en önemli yatırımların odağı olan ve her yönüyle gelişmiş bir il haline getirmek istiyoruz. Hedef, Bilecik'in büyük şehirlerin arka bahçesi değil, sayfiye yeri olması. Butik bir şehir olarak Bilecik'te her şeyin en iyisi olmalıdır. Bu potansiyelimiz var. Bugün 3. OSB'ye ilk tahsisini yaparak, büyük ve önemli bir yatırımla yatırımcılarımızın yolunu açıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan