Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında koronavirüs önlemi Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına katılacak acemi erlerin, nizamiyede sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacağı bildirildi.

Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına katılacak acemi erlerin, nizamiyede sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yerel bir internet sitesinde kışlada önlem alınmadığına ilişkin yer verilen iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Vatandaşları koronavirüsten (Kovid-19) korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla uygulanacak tedbirlerin, gerekli hassasiyet gösterilerek tüm kurumlarca titizlikle sürdürüldüğü duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına katılacak acemi erler, nizamiye girişinde İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak, durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecektir. Diğer acemi erlerin, sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla, sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanlarında (koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak vb.) Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektir."

Açıklamada, askerlik vazifesini yerine getirenleri ve birliklerine katılacakları bu hizmeti yapmaktan soğutacak şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratacak haberler hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Kaynak: AA