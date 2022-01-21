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Bilecik 1. Amatör Lig'in ikinci yarısına kar engeli

Bilecik 1. Amatör Lig'in ikinci yarısına kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik 1. Amatör Lig 2021-2022 futbol sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlaması beklenirken, yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig 2021-2022 futbol sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlaması beklenirken, yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10 takım bulunan A ve B grubunun 2021-2022 futbol sezonunun ikinci yarısı 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacaktı. Bilecik ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi. Bilecik ASKF'dan yapılan açıklamada, "22-23 Ocak tarihinde oynanacak olan futbol müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir" denildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Amatör Lig, Bilecik, Futbol, kar, Spor, Haber

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