Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
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Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

104 emekli amiralin imza attığı bildiride isimleri yer alan 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

104 emekli amiralin imza attığı bildiride isimleri yer alan 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul'da gözaltına alınan ve 104 emekli amiralin imza attığı bildiride ismi yer alan 10 emekli amiral Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) getirildi. Bildiride ismi yer alan 10 emekli amiral TEM'e servis ve eskort araçlar eşliğinde getirilirken, ifadelerinin yarından itibaren alınması bekleniyor.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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