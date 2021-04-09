Bildiri yayınlayan emekli amirallerin ifadeleri bugün alınmaya başlıyor
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Bildiri yayınlayan emekli amirallerin ifadeleri bugün alınmaya başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bildiri yayınlayan emekli amirallerin ifadeleri bugün alınmaya başlıyor

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan ve gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan emekli 104 amiralin ifade işlemlerine bugün başlanacağı öğrenildi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan ve gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan emekli 104 amiralin ifade işlemlerine bugün başlanacağı öğrenildi.

Bildiride imzası bulunan 104 emekli amiralden 10'u, 4 gün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulmuş ve dün de Ankara Adliyesi'ne getirilerek 5. Sulh Ceza Hakimli tarafından 4 gün ek gözaltı süresi verilmişti. Daha önce kendilerine tebligat gönderilen 3 emekli amirale ise, ifadeye gelmeleri için ikinci bir tebligat gönderildi.

Bildirinin hazırlanmasında ve yayınlanmasında rolü olan 14 şüphelinin de bağlantılarının tespit edilmesi için HTS kayıtlarına ve dijital incelemelerine devam ediliyor. Yapılan incelemede sona gelindiği ve şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasına bugün başlanacağı ifade edildi. Haklarındaki gözaltı süresinin uzatılması için Ankara Adliyesi'ne getirilen amirallerin savunma yapmalarına izin verilmediği, sadece gözaltı süreleriyle ilgili beyanlarının alındığı belirtildi. Ayrıca bazı şüphelilerin sağlık sorunları nedeniyle ek gözaltı süresinin verilmemesini istediği de öğrenildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:49:51. #1.14#
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