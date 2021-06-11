Bildiri yayınlayan 104 emekli amiralden 99'unun ifade işlemi tamamlandı
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Bildiri yayınlayan 104 emekli amiralden 99'unun ifade işlemi tamamlandı

Bildiri yayınlayan 104 emekli amiralden 99'unun ifade işlemi tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yayınladıkları 'Montrö Bildirisi'nin ardından ifadeye çağırılan 104 emekli amiralden 99'unun ifade işleminin tamamlandığı öğrenildi.

Yayınladıkları 'Montrö Bildirisi'nin ardından ifadeye çağırılan 104 emekli amiralden 99'unun ifade işleminin tamamlandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağırılan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan amirallerin büyük bir kısmının emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne getirilip ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallerin arasında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal yer alırken, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Savcılığa ifade veren amiraller hakkında 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin ve HTS kayıtlarının incelenmesine devam edilirken, inceleme raporların ardından soruşturmanın derinleştirileceği ifade edildi. Sağlık sorunları sebebiyle 5 şüphelinin de ifadesinin henüz alınamadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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