'Bildiri' soruşturmasında 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı
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'Bildiri' soruşturmasında 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı

'Bildiri' soruşturmasında 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında, 1'i emekli tuğgeneral, 98'i emekli amiral 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında, 1'i emekli tuğgeneral, 98'i emekli amiral 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. Şüphelilerden 5'inin ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1 maddesinde yer alan 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 4 Nisan'da resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ilk aşamada bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralin ifadesi alındı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Başsavcılık, daha sonra gruplar halinde, bildiride imzası bulunan şüphelileri ifadeye çağırdı.  Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugüne kadar 99 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. Şüphelilerin tamamının ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldığı öğrenildi. Sağlık sorunları nedeniyle şüphelilerden 5'inin ise ifadesi alınamadı.Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında ele geçirilen dijital materyallerin ve HTS kayıtlarının incelenmesine devam edildiği belirtildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
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