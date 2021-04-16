'Bildiri' soruşturmasında 7 kişi daha ifadeye çağrıldı
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'Bildiri' soruşturmasında 7 kişi daha ifadeye çağrıldı

'Bildiri' soruşturmasında 7 kişi daha ifadeye çağrıldı
Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral ile 1 emekli general, ifadeye çağrıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral ile 1 emekli general, ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaşları 70'in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrıldı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. 

7 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral ile 1 emekli general ifadeye çağrıldı. 7 kişiye, gelecek hafta ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelmeleri konusunda tebligat gönderildi. İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da bulunan 7 şüphelinin evlerinde arama yapıldığı ve dijital materyallere el koyulduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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