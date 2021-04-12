'Bildiri' soruşturmasında 4 emekli amiral emniyette
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Bildiri' soruşturmasında 4 emekli amiral emniyette

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
'Bildiri' soruşturmasında 4 emekli amiral emniyette

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında, ifade için tebligat gönderilen 4 emekli amiralin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başladı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında, ifade için tebligat gönderilen 4 emekli amiralin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen başlattığı soruşturma kapsamında, 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4 emekli amiral yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek diğer amirallerin imzalamasını sağlayan emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın, geçen perşembe günü sevk edildikleri adliyede, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlandığı öğrenilen 10 emekli amiralin, bugün akşam saatlerine doğru adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

4 EMEKLİ AMİRAL EMNİYETTEÖte yandan, soruşturma kapsamında, gözaltına alınmaksızın ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın emniyette ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Bildiri' soruşturmasında 4 emekli amiral emniyette - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:06:40. #1.14#
title