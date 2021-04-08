'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
GÖZALTI SÜRELERİ 4 GÜN UZATILDIBildiri soruşturması kapsamında gözaltında bulunan emekli 10 amiral, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.
Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
GÖZALTI SÜRELERİ 4 GÜN UZATILDI
Bildiri soruşturması kapsamında gözaltında bulunan emekli 10 amiral, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi. Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, emekli amirallerin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verdi. Emekli amiraller, adliyedeki işlemlerin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ