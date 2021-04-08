'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi (2)
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'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi (2)

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi (2)

GÖZALTI SÜRELERİ 4 GÜN UZATILDIBildiri soruşturması kapsamında gözaltında bulunan emekli 10 amiral, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı
Son Dakika: Montrö bildirisi sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

GÖZALTI SÜRELERİ 4 GÜN UZATILDI

Bildiri soruşturması kapsamında gözaltında bulunan emekli 10 amiral, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi. Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, emekli amirallerin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verdi. Emekli amiraller, adliyedeki işlemlerin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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