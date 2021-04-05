'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (2)
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'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (2)

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıktı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemede ilk etapta bildiride imzası bulunan 104 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın bildiri organizasyonunda yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine 10 emekli amiral hakkında gözaltı kararı verildi, yaşları 70'in üzerinde olan 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı. 10 kişiden 2'si Ankara'da, 6'sı İstanbul'da, 2'si de Gölcük'te gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri Ankara'da yürütülecek.

ÖNCEKİ MUHTIRALARLA BENZERLİKBaşsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bildirinin başlığı, yayınlanış biçimi, vurgulanan hususlar ve yayınlanma saatinin bundan önceki muhtıralarla benzerlik gösterdiği, bu nedenle 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçunu oluşturduğu belirtildi. Yapılan ilk tespitlerde 14 kişinin bildirinin yayımlanmasında aktif görev aldığı ancak kimin kaleme aldığı, fikrin kimden çıktığı gibi soruların yanıtının soruşturma sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi.YENİ GÖZALTILAR OLABİLİRGözaltı işlemlerinin ardından, emekli amirallere ait ikametlerde aramalar yapıldığı, bu aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin soruşturma açısından önemli olduğu vurgulandı. Dijital incelemelerin ardından, bildirinin imzası olanlar dışında kimlere gönderildiği, gönderilenler arasında muvazzaf subay olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, imza için baskı yapılıp yapılmadığı hususlarının tespitinin yapılacağı aktarıldı. Ayrıca soruşturmanın gidişatına göre elde edilecek yeni deliller ışığında yeni gözaltılar olabileceği de vurgulandı.BAĞLANTILARI ARAŞTIRILACAKBaşsavcı Vekil Veysel Kaçmaz tarafından emniyet birimlerine gönderilen talimatla, gözaltı kararı verilen 10 kişi ile ifadeye çağrılan 4 kişi hakkında daha önce herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı, haklarında yürütülen soruşturmalarla ilgili ifade bulunup bulunmadığı, yurt içi ve yurt dışında kimlerle bağlantılı oldukları yönünde araştırma yapılmasının istenildiği de öğrenildi.  

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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