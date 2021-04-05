'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı
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'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin hazırladığı bildiriyle ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 şüphelinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin hazırladığı bildiriyle ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 şüphelinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Yazılı açıklamada, 4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında 104 emekli amiral tarafından yayımlandığı belirtilen 'Montrö bildirisi' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI4 Nisan 2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirildiği kaydedildi. Bunun üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05 Nisan 2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına, gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama, el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama, el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verildiği bildirildi.Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltınaalındığı, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemlerinin usulünce icra edildiği kaydedildi.  Soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü devamedildiği bildirildi.GÖZALTINA ALINANLAR

Başsavcılığın gözaltı kararı ardından bildiride imzası bulunan emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek Ankara, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal Kocaeli'de gözaltına alındı. Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve  Atilla Kıyat İstanbul'da ifadeye çağrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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