Bıldırcın sesi çıkaran cihazla ava ceza
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Bıldırcın sesi çıkaran cihazla ava ceza

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Bıldırcın sesi çıkaran cihazla ava ceza
08.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:34

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

ekipleri, Nurdağı kırsalında kara avcılarına yönelik yaptığı rutin denetim ve kontrollerde, avlanmada kullanımı yasak olan bıldırcın sesi cihazıyla av yaptığı öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, cihaza el koyarken, şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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