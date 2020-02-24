Bildiğimiz peynirlerin sonu mu geliyor? Vegan alternatiflerin popülaritesi artıyor
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Bildiğimiz peynirlerin sonu mu geliyor? Vegan alternatiflerin popülaritesi artıyor

Peynir gibi yüksek yağlı yiyeceklerin eroin ile benzer şekilde beyni etkilediğini ve bağımlılık yarattığını gösteren çalışmalar, süt ürünleri üretmek için yapılan aşırı su tüketimi, hayvancılığın çevreye etkisi ve etiksel sorunlar çok sayıda vegan peynir alternatifinin ortaya çıkmasına neden oldu.

24.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:57
Bildiğimiz peynirlerin sonu mu geliyor? Vegan alternatiflerin popülaritesi artıyor

Peynir gibi yüksek yağlı yiyeceklerin eroin ile benzer şekilde beyni etkilediğini ve bağımlılık yarattığını gösteren çalışmalar, süt ve süt ürünleri üretmek için yapılan aşırı su tüketimi, hayvancılığın çevreye etkisi ve etiksel sorunlar çok sayıda vegan peynir alternatifinin ortaya çıkmasını sağladı.


ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde konuyu inceleyen araştırmacılar peynirdeki kazein proteinlerinin vücuda girip kazamorfinlere ayrıştıktan sonra tıpkı eroin ve benzeri ağır uyuşturucu maddeler gibi beyindeki algı reseptörlerine yapıştıklarını ortaya koymuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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