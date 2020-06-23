Bild Muhabirinden: "Türkiye, Almanya'dan güvenli"
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Bild Muhabirinden: "Türkiye, Almanya'dan güvenli"

Türkiye'deki korona virüsü önlemlerini test etmek üzere bir muhabirini Antalya'ya gönderen Bild gazetesine göre, Türkiye Almanya'dan daha güvenli.

Bild Muhabirinden:
23.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:09

Türkiye'deki korona virüsü önlemlerini test etmek üzere bir muhabirini Antalya'ya gönderen Bild gazetesine göre, Türkiye Almanya'dan daha güvenli.

Geçtiğimiz hafta Robert Koch Enstitüsü Türkiye'yi riskli bölgeler kategorisinde değerlendirmiş, bunun üzerine Alman hükümeti de Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmamıştı. Almanya'da yayın yapan Bild Gazetesi'nin muhabiri Michael Quandt,, Bild adına Antalya'ya turist gibi gelerek Türkiye seyahatini ve Covid-19 salgınına karşı alınan önlemleri değerlendirdi. "Cankurtaran bile maske takıyor" başlığı altında Quandt imzasıyla yayınlanan haberde, izlenimlerini adım adım aktaran Alman muhabir Türkiye'nin aldığı önlemlerin eksiz olduğunu ve Almanya'dan daha iyi önlemler alındığını yazdı.

"Uçakta yolcuların maske takma zorunluluğu vardı. Uçuş esnasında yolcular, hem kaptan pilot tarafından hem de hostesler tarafından maskelerini çıkarmamaları ve kurala uygun şekilde takmaları konusunda sık sık uyarıldı" diyen Quandt, haberinde şu ifadeleri kullandı:

" Maske kuralını ihlal etmenin cezası 70 ile 700 euro arası"

" Antalya Havalimanında bavullarını almaya giderken yolcuların ateşi ölçülüyor. 37,8 derecenin üzerinde ateşi olanlara hemen terminalde korona testi yapılıyor"

" Terminalden otele transport esnasında yine maske ve ellerin dezenfekte edilmesi kuralı uygulanıyor. Araçlarda her iki koltuktan birisi boş bırakılıyor"

" Otelde karşılama kokteyli ikramı yerine tatilcilere dezenfektan veriliyor ve tekrar ateş ölçülüyor"

" Odaların banyolarına temizlik ve hijyen ürünleri konmuş"

"Otel kapasitesinin yarısı kadar müşteri kabul ediyor. 9 oda olası korona vak'aları için ayrılmış"

"Şezlonglar ve şemsiyeler 2-3 metre aralıklarla sıralanmış. Her tarafta dezenfektan kullanımını ve mesafe kuralını hatırlatan bilgilendirici tabelalar konmuş"

"Otel 'all-inclusive' olmasına rağmen büfeler kaldırılmış; onun yerine maskeli ve eldivenli garsonlar hizmet ediyor"

"Berlin'e geri dönüşten 30 saat önce Antalya'da hastanede korona virüsü testi yaptırdım (20 euro karşılığında) ve negatif çıktı. Böylelikle Almanya'da 14 gün karantinada kalmaktan kurtuldum"

" Dönüşte uçakta bilgilendirici broşürler dağıtıldı"

"Berlin'e indiğimizde ise kontrol edilmedik ve hiçbir bilgilendirme yoktu"

"Hijyen önlemleri ve mesafe kuralları Antalya Havalimanında, Berlin Tegel Havalimanına göre daha iyiydi"

Bild gazetesi, Bakan Ersoy'un vak'a açıklamasını verdi

Alman Bild gazetesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı turizm beldelerindeki korona virüs va'alarını haberleştirdi. Gazete, haberinde "Bakan Ersoy, rakamlarla Türkiye'nin güvenli bir tatil ülkesi olduğunu ortaya koydu" başlığını kullandı. Almanların en çok tercih ettiği 3 turizm ülkesinden birinin Türkiye olduğu belirtilen haberde, Antalya'da bugün itibariyle korona virüs vak'asına rastlanmadığı bilgisine haberde yer verdi. Alman hükümetinin Robert Koch Enstitüsü'nün kriterlerine göre, riskli ülkeler sınıflandırmasına Türkiye'yi ilave etmesinin ardından Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'un ilk kez Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinin korona virüs rakamlarını açıkladı.

Haberde, Antalya ve çevresinde 2 milyon 400 bin kişinin yaşadığı ve korona salgınının başlamasından bu yana bu bölgede 472 korona vak'asına rastlandığı ve 14 kişinin hayatını kaybettiği, Aydın Kuşadası bölgesinde 1 milyon 100 bin kişinin yaşadığı 238 enfeksiyon vak'ası yaşandığı, vefat edenlerin sayısının ise 8 olduğu, Muğla, Dalaman ve Marmaris bölgesinde 1 milyon kişinin yaşadığı ve 298 korona vak'ası ile 11 can kaybının yaşandığı ifade edildi. Haberde ayrıca, Türkiye'nin riskli bir ülke olarak sınıflandırıldığı için birçok yabancı sağlık sigortası şirketinin Türkiye için sigorta teminatı vermediği, bu nedenle de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'ye gelen her misafir için hava alanında sağlık sigortası poliçesi verileceği sözlerine yer verildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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