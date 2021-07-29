Bilboradlardan sokak hayvanları için su çağrısı

Talas Belediyesi tarafından sokak hayvanları için bilboardlarda su çağrısı yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından sokak hayvanları için bilboardlarda su çağrısı yapıldı.

Havaların aşırı sıcak seyretmesi nedeniyle doğada su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bilboardlardan su çağrısı yaptı. İlçenin çeşitli bölgelerinde bulunan bilboardlarda asılan; 'Bu sıcak havalarda sokaktaki dostlarımızı unutmayalım. Onlar için kapımızın önüne bir kap su koyalım' afişleriyle vatandaşların duyarlılık göstererek sokakta kalan hayvanlar için su konması istendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı