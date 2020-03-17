Bilboardlarda 'Corona' uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bilboardlarda 'Corona' uyarısı - Haber
Hannover, İstanbul, Kayseri, Güncel

Bilboardlarda 'Corona' uyarısı

Merkezi Kayseri'de bulunan ve İstanbul ile Hannover şehirlerinde şubesi bulunan Bluport Reklam Ajansı, Corona virüsüne karşı insanları açık hava mecrası olan billboardlarda 'bugün elinizi yıkadınız mı?', 'bugün eğlenmeye ara verdiniz mi?' gibi cümlelerle uyarıyor.

17.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:14
Bilboardlarda 'Corona' uyarısı

Merkezi Kayseri'de bulunan ve İstanbul ile Hannover şehirlerinde şubesi bulunan Bluport Reklam Ajansı, Corona virüsüne karşı insanları açık hava mecrası olan billboardlarda 'bugün elinizi yıkadınız mı?', 'bugün eğlenmeye ara verdiniz mi?' gibi cümlelerle uyarıyor.


"Bugün corona selamı verdiniz mi"


Bluport Reklam Ajansı, Corona virüsüne karşı insanları açık hava mecrası olan billboardlarda 'bugün elinizi yıkadınız mı?', 'Bugün eğlenmeye ara verdiniz mi?' ve 'Bugün Corona selamı verdiniz mi?' gibi cümlelerle uyarıyor.


"Bazı şeylerin reklamdan çok daha önemli olduğunu biliyoruz"


Bluport Creative Reklam Ajansı Başkanı Doğan Tekatlı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimiz; sokakta, evde, okulda, iş yerimizde kısacası baktığımız her yerde bir şekilde reklamlarla karşılaşıyoruz. ve maruz kaldığımız bu reklamlar bir şekilde bilinçaltımıza işliyor ve satın alma duygumuzu tetikliyor. Çünkü, gerçekten etki boyutu çok yüksek. Fakat, bizler her ne kadar bu sektörün içinde olsak da bazı şeylerin reklamdan çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Hele ki, konu sağlık olunca bu duruma kayıtsız kalamayız" diye konuştu.


"İnsanları uyarmak ve bilinçlendirmek istedik"


Corona salgınına karşı alınabilecek önlemleri açık hava mecralarında vatandaşların dikkatine sunduklarını ifade eden Tekatlı, "Malumunuz dünyanın gündemine oturan bir salgın söz konusu. ve bu salgının bireyler üzerinde oluşturduğu "aşırı paniğin" dışında bir de "aşırı rahatlık" hali mevcut. Bizler, Bluport Creative olarak, bu aşırı rahatlık hali içerisinde olan bireylere açık hava mecrası üzerinden seslenmek istedik. ve kıymetli Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da Twitter üzerinden sık sık paylaştığı Corona Salgınına karşı alınabilecek önlemleri bu mecra üzerinden anlatarak insanları uyarmak ve bilinçlendirmek istedik" ifadelerini kullandı.


Tekatlı, salgın için bir an önce çözüm bulunması dileğinde bulunarak sözlerine şöyle son verdi: "Diliyoruz ki, tüm insanlığın sağlığını, motivasyonunu yerle bir eden bu salgın için bir an önce çözüm bulunur ve bu kasvetli günler geride kalır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor Haber
Bir ülkeden tarihi karar! Korona nedeniyle paraları karantinaya alıyor
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı Haber
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da sağlık sistemi çöktü!
Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya'da sağlık sistemi çöktü!
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Yetkililerin 'Evden çıkmayın' uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tom Hanks Özge Ulusoy Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Bilboardlarda 'Corona' uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 17:24:59. #1.14#