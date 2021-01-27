Bilbao Basket: 85-76
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Bilbao Basket: 85-76

27.01.2021 22:24 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:28
Bilbao Basket: 85-76

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa) (xx), Marius Ciulin (Romanya) (xx), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) (xx)PINAR KARŞIYAKA: M Baye (xxx) 23, Morgan (xxx) 20, Taylor (xxx) 13, Onuralp (xx) 6, Yunus (xx) 3, Henry (xx) 5, Kennedy (xx) 1, Metecan (xx) 3, Nusret...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa) (xx), Marius Ciulin (Romanya) (xx), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: M Baye (xxx) 23, Morgan (xxx) 20, Taylor (xxx) 13, Onuralp (xx) 6, Yunus (xx) 3, Henry (xx) 5, Kennedy (xx) 1, Metecan (xx) 3, Nusret (xx), Semih (xx) 3, Mahir (xx) 8BILBAO BASKET: Brown (xx) 12, Reyes (xx) 14, Balvin (xx) 13, Miniotas (xx) 6, Rousselle (x) 3, Kljajic (xx) 10, Kulboka (x) 2, Huskic (xx) 6, Jenkins (xx) 10, Dos Anjos (x), Betolaza (x), Rodriguez (x)1'İNCİ PERİYOT: 20-19DEVRE: 44-303'ÜNCÜ PERİYOT: 71-46

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son hafta maçında Pınar Karşıyaka, evinde İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i 85-76 mağlup ederek adını son 16 takımın mücadele edeceği Play-Off gruplarına yazdırdı. Grupta 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan yeşil-kırmızılılar, 10 puanla grubu 2'nci sırada bitirdi.İlk periyotta konuk ekip Reyes, Kljajic ve Jenkins'in sayılarıyla etkili olurken, M Baye, Taylor ve Morgan'la skor üreten Pınar Karşıyaka çeyreği 20-19 üstün tamamladı. İkinci periyotta Morgan'ın pota altından ve üç sayı çizgisi dışından bulduğu sayılarla etkili olan ev sahibi ekip, Metecan'ın 14'üncü dakikada attığı 3 sayılık basketle skoru 29-21'e getirdi. Bu bölümde yaptığı sert savunmayla 14-0'lık seri yakalayan yeşil-kırmızılılar, Morgan'ın son saniye basketiyle soyunma odasına 44-30 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte M Baye'nin üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle farkı iyice açan Pınar Karşıyaka, son bölüme 25 sayı üstün girdi: 71-46. Final periyodunda konuk takım farkı 7 sayıya (83-76) kadar indirse de Pınar Karşıyaka maçı 9 sayı farkla kazandı: 85-76


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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