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Bilardoda il şampiyonaları 15 Ocak'ta başlayacak

Bilardoda il şampiyonaları 15 Ocak'ta başlayacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan il şampiyonları müsabakaları 15 Ocak-6 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan il şampiyonları müsabakaları 15 Ocak-6 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Federasyon yapılan açıklamada, 81 ilde farklı tarihlerde yapılacak il şampiyonlarının açık katılımlı olacağı belirtildi.

2022 yılı için vizeli lisansa sahip tüm sporcuların organizasyonlara katılabileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Başvurular tüm iller için 10 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve şampiyonaların başlangıç tarihinden 2 gün önce saat 23.59'da sona erecektir." denildi.

Şampiyonaların yapılacağı salonlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, müsabaka alanına maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği kaydedildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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