Bilardoda 3 bant ve artistik şampiyonanın 1. etap müsabakaları sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilardoda 3 bant ve artistik şampiyonanın 1. etap müsabakaları sona erdi

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Bilardoda 3 bant ve artistik şampiyonanın 1. etap müsabakaları sona erdi

Bilardoda 3 bant Türkiye şampiyonası ile artistik Türkiye şampiyonasının 1. etap müsabakaları sona erdi.

Bilardoda 3 bant Türkiye şampiyonası ile artistik Türkiye şampiyonasının 1. etap müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen 3 bantta veteranlar, kadınlar, 17-21 yaş altı gençler ile artistik bilardo şampiyonasında dereceye girenler belli oldu.

2022 yılının ilk turnuvası olma özelliği taşıyan organizasyonda, 3 bant gençler 17 yaş altı kategorisinde Burak Haşhaş, 21 yaş altında Denizcan Akkoca, kadınlarda Arzu Gök, veteranlarda ise Mustafa Ak birinci oldu.

Artistik bilardo 1. etap müsabakalarında ise Barış Cin ilk sırayı aldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Ankara Gölbaşı, Bilardo, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title