Bilardoda 1 altın, 1 bronz madalya

ANTALYA (DHA) - Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu tarafından düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası Antalya'da gerçekleştiriliyor. 19 ülkeden 185 sporcunun yarıştığı şampiyonada Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta altın, İbrahim Vatansever ise 8 Top'ta bronz madalya kazandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli sporcusu Mustafa Alnar ise 8 Top'ta altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 1- 11 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası devam ediyor. 19 ülkeden 180 sporcunun katıldığı ve toplam 4 branşta müsabakaların oynandığı şampiyonada Türkiye 3 branşta 14 sporcu ile mücadele ediyor. Gün içerisinde tamamlanan müsabakaların ardından Hollandalı rakibini 6-2 yenen Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta Avrupa Şampiyonu oldu. 8 Top'ta Milli Takımı temsil eden İbrahim Vatansever ise yarı finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Mustafa Alnar'a yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Finale yükselen Alnar ise Alman rakibini 8-2 yenerek altın madalyaya uzandı. Şampiyona 11 Kasım'a kadar müsabakalarla devam edecek.

8 Top'ta Avrupa şampiyonu olan KKTC sporcusu Mustafa Alnar, daha önce 3 final oynadığını ancak hepsini kaybettiğini söyledi. Alnar, "Çok çalıştım. Bu kez kazandığım için inanılmaz bir mutluluk içerisindeyim. Tarif edilemez bir sevinç yaşadım. Beni destekleyen herkesin yüzünde o mutluluğu gördüğüm için çok mutluyum. Birçok hedef ve planım var. Bu yapmam gereken bir şeydi ve artık daha iyilerini hedefliyorum" dedi.