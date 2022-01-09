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Bilardo turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Bilardo turnuvasında şampiyonlar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği tarafından düzenlenen bilardo turnuvası sona erdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği tarafından düzenlenen bilardo turnuvası sona erdi.

Eskişehir'de geleneksel hale gelen turnuvaya 32 sporcu katılım gösterdi. Turnuvanın şampiyonu Oğuz Tosun olurken, ikinci ise Mevlüt Kahraman oldu. Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köylüleri Derneği Başkanı Hüseyin Acar, turnuvanın amacının geçleri bilgisayar bağımlığında korumak, geçler arasında spora teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini kaydetti. Acar, "Geçlerimiz ile tanıştırıyoruz ve kaynaştırıyoruz. Turnuvaya destek olan Çankaya Emkek ve ödül programına katılan Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Odunpazarı ilçe Başkanı Ali Acar ve Tornacılar Odası Başkanı Adnan Karamanlı'ya teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Bilardo turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Bilardo turnuvasında şampiyonlar belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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