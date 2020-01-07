Bilardo İl Birinciliği başladı

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:17

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 2019-2020 Faaliyet programında yer alan 2020 Yılı Bilardo İl Birinciliği müsabakaları başladı.



6 Ocak 2020 tarihinde başlayan ve yaklaşık 12 gün sürecek olan müsabakalarda, 69 sporcu mücadele ediyor. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar 3'erli gruplar halinde yapılıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA