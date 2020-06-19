Bilançosunda gözüken 1,9 milyar avro kaybolan Alman Wirecard AG'nin CEO'su istifa etti
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Bilançosunda gözüken 1,9 milyar avro kaybolan Alman Wirecard AG'nin CEO'su istifa etti

Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Markus Braun'ın şirketin bilançosunda gözüken 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olduğunun ortaya çıkmasından sonra görevinden ayrıldığı bildirildi.

Bilançosunda gözüken 1,9 milyar avro kaybolan Alman Wirecard AG'nin CEO'su istifa etti
19.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:16

Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Markus Braun'ın şirketin bilançosunda gözüken 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olduğunun ortaya çıkmasından sonra görevinden ayrıldığı bildirildi.

Wirecard AG tarafından yapılan açıklamada, Markus Braun'ın yönetim kurulu üyesi olarak görevinden derhal ayrıldığı ve James Freis'in geçici üst yönetici olarak atandığı belirtildi.

Wirecard'ın denetimini yapan EY'nin, şirketin 2019 hesaplarında 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olduğu gerekçesiyle geçen yılın finansal sonuçlarını onaylamamasından sonra, Almanya'nın Dax 30 endeksinde işlem gören şirketin hisseleri dün yüzde 62 değer kaybetmişti.

Bugünde TSİ 14.28 itibariyle şirketin hisseleri yüzde 40 değer kaybıyla işlem görüyor.

2018'de DAX 30'da işlem görmeye başlayan hisselerin değeri 24 milyar avrodan 2,6 milyar avroya geriledi.

Wirecard, paranın kaybolduğunu kabul etmeyerek, ortada denetçileri yanıltmayı hedefleyen rakamlar olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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