Bilali Habeşi Cami'nin Temeli Atıldı

Mamak General Zeki Doğan Mahallesi'nde Bilali Habeşi Cami ve Kur'an kursunun temeli dualarla atıldı. Temel atma törenine, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dede ile torunu buluşuyor

Bugün toplumdaki deformasyonun çocukları etkilediğini ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "İlçemizde Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde camilerimiz yükselmeye devam ediyor. Dedeyle torunu bu mekanlarda buluşturduğumuzda inşallah daha huzurlu toplumu inşa etmiş olacağız" dedi.

En güzel örnek mahalle camileri

Camilerin adeta bu topraklara vurulmuş bir mühür olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Büyük bir kentsel dönüşümün yaşandığı Mamak'ta göreve geldiğimizde koyduğumuz hedeflerimizden biri de ilçemizde bulunan camilerimizin yenilenmesi ve yenilerinin inşa edilmesiydi. Nitekim bunların en güzel örneği mahalle camilerimiz oldu" dedi. Konuşmaların ardından Bilali Habeşi Cami temeline ilk harç butona basılarak atıldı. - ANKARA