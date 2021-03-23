Bilal Veli: "Online tahsilat sistemleri ile teması en aza indirin"
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Bilal Veli: "Online tahsilat sistemleri ile teması en aza indirin"

23.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:18
Bilal Veli:

Faturanın avantajlarına değinerek, esnafın online tahsilat sistemleri ile teması en aza indirebileceklerini belirtti.

Faturanın avantajlarına değinerek, esnafın online tahsilat sistemleri ile teması en aza indirebileceklerini belirtti. Veli, "Geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak online tahsilatı müşterilerinize ve bayilerinize sunmanız size farklı bir tahsilat kanalı açacaktır" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından E-Fatura uygulamasına geçilmesinin ardından esnafın geçiş yapmaya başladığı sistem ile ilgili Düzce'de bulunan Bilsoft Yazılım, E-Fatura ile vatandaşların fatura işlemlerini kolaylaştırdı. Bilsoft Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, son günlerde korona virüs sebebiyle online sistemin yoğun şekilde kullanılamaya başlandığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Online tahsilat sistemleri ile temas en aza indiriliyor. Aynı zamanda firmaların en önemli finansal sorunlarının başında, düzenli tahsilat yapamamak gelir. Bu durumlar birçok firma için, gerek alacak takibinde gerekse de nakit akışlarında sıkıntı yaşatmaktadır. Özellikle yüksek hacimli nakit akışı olan firmalar bu sıkıntıları yakından hissetmektedir. Yaşanan bu sıkıntıları çözmek için geliştirilen geleneksel modeller olmakla birlikte, bu modellerin işlevselliği ve verimliliği teknolojinin gelişmesi ile tartışılma noktasına gelmiştir. Geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak online tahsilatı müşterilerinize ve bayilerinize sunmanız size farklı bir tahsilat kanalı açacaktır. Fiziki pos, nakit ya da çek ile yapılan tahsilatın aksine, online tahsilatta herhangi bir zaman sınırı yaşamadan, istediğiniz zaman müşterinizden alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Sadece ödeme almak konusunda değil, müşterinize ulaşma konusunda da online tahsilat daha hızlıdır. Müşterinizin ödeme yapabilmek için sadece internete bağlı olması yeterlidir. Ayrıca ödeme zorluğu yaşayan firmalara karşı, online tahsilat sistemini kullanmak, onlara istediği karttan, istediği oranda taksit yapma imkanı sağlayacağı için, onlara da ödeme kolaylığı avantajı sağlar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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