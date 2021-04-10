Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli? Bilal Sonses biyografisi...
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Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli? Bilal Sonses biyografisi...

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Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli? Bilal Sonses biyografisi...

Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan Bilal Sonses konusunda araştırmalar devam ediyor. 2013 yılından beri YouTube'a şarkı yükleyen Bilal Sonses'in şarkılarını şimdiye kadar Yıldız Tilbe, Murat Boz, Ebru Yaşar, Mustafa Ceceli gibi birçok önemli sanatçı seslendirdi. Peki, Bilal Sonses kimdir? İşte Bilal Sonses hakkında bilgiler...

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bilal Sonses, eğitimini Fatih'te tamamladı. Lisede Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde eğitim gördü. Bilal Sonses Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim aldı. Lisans eğitimini ise Düzce Üniversitesi'nde sürdürmeye devam ediyor.

Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader isimli düet Youtube'da 104 milyon izlenmeye ulaşmıştır.

Tuğçe Kandemir ile düet yaptığı ve 140 milyon izlenmeye ulaşan "İçimdeki Sen" şarkısını kendisi yazmıştır. Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyleyen Sonses, "Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı" dedi.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 19:26:27. #1.15#
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