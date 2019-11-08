Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyessporlu futbolcularla bir araya geldi

08.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:04

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyessporlu futbolcular ve yönetim kuruluyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tesislerinde düzenlenen yemeğe Özdoğan, Hacılar Erciyesspor yöneticileri, antrenörler ve futbolcular katıldı.

Süper Amatör Küme'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor'un 7 maçta aldığı 4 galibiyet ve 3 yenilgiyi değerlendiren futbol şube sorumlusu Halit Aysu, burada yaptığı konuşmada, "İstediğimiz yerde olamasak da mücadele etmeye devam ediyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, takımımızı daha iyi yerlere götürmek, daha iyi sonuçlar almak adına Sayın Belediye Başkanım Bilal Özdoğan Bey'e şimdiye kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Memleketimizi, takımımızı daha iyi temsil etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA