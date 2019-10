Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk oldu (2)

04.10.2019 13:22

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni bu sene ramazan ayına denk geldiği için mayısta yapmadıklarını belirterek, "Festivali seneye de bu mevsimde gerçekleştireceğiz. Daha sonra ise uzun yıllar boyunca mayısta yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bilal Erdoğan ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılarak, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile Kazancı'nın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Etnospor Kültür Festivali'nin düzenlenme tarihi konusunda farklı fikirler ortaya atılıyor. Gelecek yıllarda festivalin tarihini değiştirme fikriniz var mı?

Bilal Erdoğan: "Bu sene festivali ekimde yapacağımıza daha önceden karar vermiştik. Mayısın tamamı ramazan ayına denk geliyordu. Nisanda ise hava durumu elverişli değil dedik ve organizasyonu okulların açılışına taşıyalım istedik ve bu tarihi belirledik. Festivali seneye de bu mevsimde yapacağız. 2021'den itibaren ise tekrar mayıs ayına döneceğiz. Daha sonra Allah izin verirse, festivali 30 yıl kadar mayıs aylarında düzenlemeye devam edeceğiz."

Festivalde bu sene "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganı belirlendi. Sloganı nasıl bir süreçte belirlediniz ve burada vermek istediğiniz mesaj nedir?

Bilal Erdoğan: "Burada çok büyük bir ekip işi var. Konfederasyonumuzun kurullarındaki arkadaşların sayısı 30'un üzerinde. Farklı uzamanlıklara sahip olan bir grubumuz var. Bunların altında ise profesyonel çalışanlar var. Bir gönüllülük programı da başlattık. Bize destek olan ve yıl boyunca ofislerimizde stajyer olarak çalışan uluslararası öğrenciler var. Kendi dillerinde geleneksel spor dallarının araştırmalarını yapıp bize bilgi veriyorlar. Biz yıl boyunca slogan ve konsept önerilerini, genel sanat yönetmenimizin önderliğinde yönetim kuruluna sunuyoruz. Arasından uygun olanları seçtikten sonra karar veriyoruz. Ayrıca şöyle bir şey de yaptık. Ok at, güreş tut ve at bin sloganımızın 3'ünü de yapıp, sosyal medyadan hashtagimizi paylaşan herkese özel bir hediyemiz olacağını da vadettik."

Hakan Kazancı: "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sloganında azim, mücadele ve kararlılık var. Geleneksel sporlarımız bu 3 unsuru da barındırıyor. Hepsi deyimlerden geliyor. Her şeyimiz aslında geçmişe dayanıyor. Bu 3 unsurun da bu sene içinde bulunduğumuz ortama uygun olduğunu kararlaştırdık. Yerinde bulduk ve onun için yola çıktık. Ayrıca 3 küçük sloganımız daha var. At bin, ok at ve güreş tut. Bunları da duyurduk. İddialı olarak yola çıktık. Misafirler istediği takdirde at binip, ok atıyor. Yağlı ve normal güreşleri yapacak arkadaşlarımız da var."

Dünya Göçebe Oyunları, gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek. Nerede yapılacağı belli oldu mu? Çalışmalar ne durumda?

Bilal Erdoğan: "Bunun kararını Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığına aday şehirler sunduk. Olabilecek yerleri belirlemeye çalıştık. Tavsiyeler aldık. Bakanlık, bu şehirlerden birine karar verecek. Hem ulaşımı kolay hem de medeniyet geçmişine bir göndermesi ve anlamı olan mevki olacaktır. Coğrafi olarak güzel bir yer olmasına özen gösterdik. Kalıcı bir tesis olması lazım. Kırgızlar, Issık Gölü'nün kenarında kökbörü tesisi inşa etti. Yıl boyunca kökbörü maçları oynanıyor. Arzumuz kalıcı bir tesisin olması. İnsanların yıl boyunca bu tesisi ziyaret etmesini istiyoruz. Yaşayan bir tesis olmasını diliyoruz."

Senede bir kez Etnospor Kültür Festivali düzenleniyor. Organizasyonların sayısını arttırmak için neler yapmayı planlıyorsunuz?

Hakan Kazancı: "Bu tür çalışmalarımız var. Ankara'da bir tesis inşa ettik. Burada uygulanan geleneksel sporları o tesiste misafirlerimiz gözlemleyecek ve icra edebilecek. Türkiye'de böyle bir tesis yoktu ve bunu yaptık. Resmi olarak henüz açılmamış olsa bile kayıtlarımız var. Biz konfederasyon olarak yılda bir kez festival yapıyoruz ama tüm okullarımıza gidip mangala eğitimi veriyoruz. Öğrencilere hediyeler takdim ediyoruz. Mas güreşimiz de var. Okul ortamında rahatlıkla yapılıyor. Öğrencilere bunun eğitimini verip minder ve tahta hediye ediyoruz. Mangalayı ayrıca görme engelli okullarımızda organizasyon haline getiriyoruz. Yıl içinde etkinlikler devam ediyor. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak 2016'da yönetime geldiğimizde etkinlik sayısı 1 iken bugün 300'ü buldu. Bugüne kadar etkinlik sayımız katbekat arttı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ilimizde başka etkinliklerimiz de oluyor. Kahramanmaraş'a gittiğimde güreşlerin yapıldığını gördüm. Seyirci ilgisi de çok fazlaydı. Allah'ın izniyle Anadolu'da geleneksel sporların yapılmadığı bir hane kalmayacak. Tabii bunların icra edilebilmesi için alanlar oluşturmalıyız. Tesisleri kurarken büyük meblağlar harcamıyoruz. Betonarme olayımız da yok. Maddi ve fiziki olarak küçük yerler bize yeterli oluyor."

Kaynak: AA