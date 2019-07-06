Bilal Erdoğan: "Mülteci yardımları siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor"

'2019 Tecrübe Paylaşım Programı'nda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,"Türkiye'nin hem dış yardımları hem de mülteci yardımları iç politikada siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor. Hem mültecilere yapılan yardımların, hem yurt dışında yapılan yardımların olduğundan çok daha büyükmüş gibi sunulduğunu anlatılmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından düzenlenen '2019 Tecrübe Paylaşım Programı' Bakırköy'de yapıldı. Bu sene 3.'sü gerçekleştirilen programa, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Doktor Serdar Çam, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, ve TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyette bulunduğu coğrafyalarda, gençlerle iletişim kurması, karşılıklı tecrübe paylaşımının yapılması amaçlanıyor. Programda konuşan Bilal Erdoğan ülke içinde yapılan mülteci yardımlarının siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışıldığını söyledi.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKESİ DEĞİL AMA KALBİ EN ZENGİN ÜLKESİ" Vatandaşların birçoğunun bu tür çalışmalardan haberdar olmadığını söyleyen Bilal Erdoğan" Bu politikaya yönelik bir çıkar beklentimiz yok. Bugün gerçekten Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi değil ama dünyanın kalbi en zengin ülkesi ve Batılılardan bunu bilenler, soru işareti ile karşılıyorlar. Niye Türkiye bunu yapıyor? Ne işi var Türkiye'nin şurada? Çünkü bugüne kadar kendileri hep çıkarları uğruna bu tür şeyleri yapmışlar, karşılık bekleyerek bu tür destekleri sağlamışlar" şeklinde konuştu.

"MÜLTECİ YARDIMLARI SİYASET MALZEMESİ HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR" Türkiye'nin mültecilere bulunduğu yardımlar konusunda da değinen Bilal Erdoğan "Türkiye'nin hem dış yardımları hem de mülteci yardımları iç politikada siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor. Bir ekonomik zorluk yaşadığımız anda işte biz bu insanlara niye yardım ediyoruz, biz bu insanlara niye bakıyoruz. Hesap kitap yapmadan. Hani biz bu yardımları yapmasak ekonomideki karşılığı nedir neye denk gelir bunları da bilmeyen cahil cühela insanların konuşmasıyla, maalesef hem mültecilere yapılan yardımların hem de yurt dışında yapılan yardımların olduğundan çok daha büyükmüş gibi sunulduğunu, ekonominin çok büyük kaynaklarının aktarıldığı yerlermiş gibi anlatılmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Doktor Serdar Çam ise yapılan çalışmanın maddi ve manevi boyutu olduğunu söyleyerek sivil topluma zamanını ayıran gençlerin önemli bir misyonu olduğunu ifade etti. Doktor Çam gençlere seslenerek "Sizin sayenizde belki 1 kişi gidecek ülkeye ve ya 5 kişi 10 kişi gidecek ama binleri etkileyecek bir duygusallıkla döneceğinizin farkındayız" diye konuştu. 2019 Tecrübe Paylaşımı Programı'na 114'ü Türkiye, 41'i ise yurt dışından 155 farklı üniversiteden öğrencilerin dahil olacağı, öğrencilerin gittikleri ülkelerde TİKA projelerinde aktif bir şekilde yer alacağı, yerel kamu kurumlarını ve ülkedeki Türk kurumlarını ziyaret edeceği, partner ülke öğrencileri ile tecrübe paylaşımı yapacağı da aktarıldı. Ayrıca, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrencinin 35 ülkede saha ziyareti yapacağı bilgisi verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA