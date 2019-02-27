Bilal Erdoğan Midyat'ta Tügva'nın Açılışını Yaptı

MARDİN (İHA) –Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçe temsilciliklerinin açılışına katıldı.

Midyat kapalı spor salonunda düzenlenen açılış törenine Bilal Erdoğan'ın yanı sıra TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, eski Mardin milletvekilleri Süleyman Bölünmez, Nihat Eri, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Metropolit Samuel Aktaş, TÜGVA Mardin İl Başkanı Mesut Çetin, Midyat ilçe temsilcisi Zeki Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Bilal Erdoğan, Mardin'in dillerin ve dinlerin kardeş şehri olduğunu söyledi. Erdoğan Mardin'de farklı kültür, dil ve inanç mensuplarının yüzyıllarca hoşgörü içerisinde yaşattığını kaydederek, ecdadın sağladığı bu imkan sayesinde herkesin birbirini kucaklaşmasının buranın kültürü haline geldiğini dile getirdi. Batının ve dış güçlerin milleti birbirine düşman etmeye ve toprakları almaya çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Bugün dünyadaki zulümlere batının seyirci kaldığını görüyoruz. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük sadece işlerine geldiği zaman savundukları değerler olduğunu biliyoruz. Ne zaman devletimizi, milletimizi zayıflatmak istedikleri zaman aramıza nifak sokmak için yine bunları kullandılar. Ülkemizde bir kesimi kendi değerleriyle, devleti ve milletiyle kavgalı hale getirdiler, inançlarından kopardılar. O barbar Avrupa hala aynı Avrupa. Sadece menfaatleri için her şeyi göze alabilen insan hayatına değer vermeyen ama dünyayı oyalamak için her zaman insan haklarından özgürlüklerden dem vuruyorlar. Ecdadımıza layık bir gençlik bu topraklarda yeniden barışı ve huzurun egemen olmasına hizmet edecek inşallah. Bazıları Selahaddin Eyyubi'yi, Yunus Emre'yi, Veysel Karani'yi, Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı tanımıyor, mesajlarından habersiz. Onlardan bu topraklara barış ve kardeşlik gelmesi mümkün mü, onlardan ancak hıyanet gelir. Biz onların kıskacındaki kardeşlerimizi de kurtarmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, devletin milletiyle yeniden barışması için 16 yıldır bedenini seferber ettiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Bu topraklarda kardeşi kardeşe kırdıranlarla mücadele etmiş, kardeşler arasında yeniden huzur olması için mücadele etmeye devam ediyor. TÜGVA gençliğinin bu davayı omuzlaması lazım. Bizim herkese kardeşlik elini uzatmamız lazım. İnancından, kardeşinden, camisinden koparılmış gençleri yeniden özüne davet etmemiz lazım" diye konuştu.

Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet TÜGVA Mardin İl Başkanlığı'nda gençlerle geldi. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra sivil toplum temsilcileri ile birlikte basına kapalı toplantı düzenledi. - MARDİN

Kaynak: İHA