Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu
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Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Politika

Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Kars'a gelen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle buluştu.

Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu

KARS - Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Kars'a gelen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle buluştu.

Kars Vadisi'nde bulunan Bedesten'de düzenlenen etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterirken, etkinliğin açılışında konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bin yıldır bu topraklardayız ve büyük bir inancın, büyük bir medeniyetin çocukları olarak bereden geldiğimizi ve elbette ki nereye gittiğimizi biliyoruz. Bu toprağın çocukları Türküyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Romen'i ile bu topraklarda bir ve beraber kardeş olarak Sünni'siyle, Azeri'siyle, Caferi'siyle kardeş olarak Malazgirt'te nasıl bir maya tutturdular. Ecdat aynı payla bugün devam ediyor. Bugün bu toprağın çocukları her türlü hileye, her türlü oyuna rağmen kardeş olmayı başardılar" dedi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, gençlerin arasına girerek bir süre gençlerle sohbet etti. Gençlere Kars'ı nasıl bulduklarını soran Erdoğan, "Bütün bu gayretlerimizin merkezinde aslında basit bir şey var. Kendi kimliğimizin, kendi kültürümüzün ihyası, yani bizler geleceğimizi kurarken, sizler gençler olarak 21. yüzyılı sizler yaşayacaksınız? Acaba kendi kimliğimizle mi yaşayacağız, kendi inancımızla mı yaşayacağız? Yoksa gelen geçen dünyanın rüzgarların, heyecanların, heveslerin peşinden mi gideceğiz?" diye konuştu.

Gençlere nasihatlerde de bulunan Bilal Erdoğan, daha sonra gençlerin sorunlarını yanıtladı. Yoğun ilgi gören gençler buluşması soru ve cevapların ardından son buldu.

Programa, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da katılırken, programa gençler ise yoğun ilgi gösterdi. Bilal Erdoğan yanına gelen küçük kızın kolundaki alçıya da imza attı.

Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu
Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu
Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu
Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu
Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu
Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu
Bilal Erdoğan Kars'ta gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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