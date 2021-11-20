Bilal Erdoğan: İdealist öğretmenlerimiz eğitimde iz bırakır

MARDİN (DHA) - İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Çocukların geleceğini kendine dert eden öğretmenlerimiz, edindiği tecrübeleri kendi ülkesinin gençlerine aktaran; gençlerin gelişimine, milletinin istifadesine ve toplumun faydasına sunan öğretmenlerimiz olmalı ancak idealist öğretmenlerimiz, eğitimde iz bırakırlar" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Eğitime Destek Platformu (EDP) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü-Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları' konulu çalıştay düzenlendi. Açılış paneline; İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül katıldı.