BİLAL ERDOĞAN: DÜNYADA HERKES GELENEKSEL SPORUNU YAŞATABİLMELİ

Geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için iş birliği, istişare ve kolektif akıl platformu olan Etnospor Forumu öncesi açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünyanın her toplumu, milleti, ülkesi...

Geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için iş birliği, istişare ve kolektif akıl platformu olan Etnospor Forumu öncesi açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünyanın her toplumu, milleti, ülkesi kendi geleneksel sporunu yaşatabilmelidir. Çocuklarına ve gençlerine bunu aktarmalıdır ki bu kültürler kaybolup gitmesinler' dedi.

2018'de başlayarak her yıl gerçekleşen ve şimdiye kadar 60'ın üzerinde ülkeden katılımcıyı ağırlayan 4. Etnospor Forumu pandemi nedeniyle bugün çevrim içi ortamda gerçekleşecek. Dijital etkinlik olarak gerçekleşecek ve 1 gün sürecek forum öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Dünyanın kültürel zenginliğinin korunması için mesaj verdiklerine dikkat çeken Erdoğan, 'Biz çocuklara geleneksel sporları nasıl ulaştırırız' Bundan başlamak istiyoruz. Üye ülkelerde de, geleneksel sporların var olduğu ülkelerde de bunları 'çocuklara yeniden nasıl ulaştırabilirsiniz' mesajını vermeye çalışıyoruz. Genel itibariyle olumlu bir gidişat var. Vermeye çalıştığımız mesaj karşılık buluyor. Şu anda var olan dünyadaki spor anlayışına bağlanmayan, uzak duran, ciddi bir kitle var. Onların yeniden sporla irtibat kurmasını geleneksel sporlar sayesinde sağlayabiliriz. Geleneksel sporlarda 'dünyanın her toplumu, her milleti, her ülkesi kendi geleneksel sporunu yaşatabilmelidir, yaşatmalıdır. Çocuklarına gençlerine bunu aktarmalıdır ki bu kültürler kaybolup gitmesinler' mesajı veriyoruz? diye konuştu.

GELENEKSEL SPORUN GELECEĞİ KONUŞULACAK

Bugün gerçekleşecek 4. Etnospor Forumu'nun detaylarını da paylaşan Erdoğan, 'Bu forumu 1 yıl Türkiye'de 1 yıl yurt dışında yapma kararımız vardı. Salgının seyri, uluslar arası uçuş kısıtlamaları bizi bu forumu çevrimiçi yapmaya itti. Bakü'de inşallah seneye yapacağız. Bizim Etnospor'da bir maksadımız var. Karar vericileri, akademisyenleri, geleneksel sporlar iştigal edenleri, kurum yöneticilerini bir araya getirip geleneksel sporların geleceğini konuşacağız. Geçen seneki geleneksel sporlar forumumuzda 9 ülkenin spor bakanıyla geleneksel sporların desteklenmesine yönelik bir bildiri imzalamıştık. Bir yandan da karar vericilere geleneksel spor gündemini hatırlatmak ve taze tutmak istiyoruz' dedi.

Geleneksel Sporlar Ödülleri verdiklerine de vurgu yapan Erdoğan, 'Onun da üçüncüsünü bu sene yapacağız. Bir sporcuya, emekli sporcuya, spor kurumuna, sponsora ödüller vereceğiz. Bunlarla da geleneksel sporlar alanında katkıları olanları ödüllendirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

FESTİVALİ BU SENE YAPMA İSTEĞİNDEYİZ; HİBRİT FESTİVAL OLABİLİR

Renkli görüntülere sahne olan Etnospor Kültür Festivali'ni ise geçen sene salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini hatırlatan Erdoğan, 'Festivalimizi bu sene yapma isteğindeyiz. Geleneksel sporlarla insanların irtibatının devam etmesini, gündemlerinde kalmasını istiyoruz. Bu sene en kötü ihtimalle hibrit bir festival yapabiliriz. İnsanların internet üzerinden, televizyonlardan seyredebildikleri eğlenceli aktiviteler, konserler, spor gösterileri sergilemek istiyoruz. Salgının seyrini takip ediyoruz. Henüz tarih belirlemedik. Gerekirse eylül ayının sonuna kadar bekleyebiliriz. Uluslararası boyutunu daha kısıtlı tutmak suretiyle yapacağız ama bir şekilde bu yaz halkımızın gündemine geleneksel sporları getirmeyi başaracağız' diye konuştu.

TÜRKİYE'DE LİSANSLI OKÇU SAYISINDA 10 KAT ARTIŞ VAR

Vermek istedikleri mesajların karşılığını bulduğunu, UNESCO ya da farklı mecralarda ülkelerin bununla ilgili duyarlılıklarının başlamaya doğru ilerlediğini gördüklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Spor diyip geçmemek gerekiyor. Sporun etrafında kıyafetler, yiyecekler, müzikler var. Biz 2012 yılında Türkiye'de okçulukla ilgili çalışmalar yaptık. Geldiğimiz noktada Türkiye'de lisanslı okçu sayısında 10 kat gibi bir artış var. Paralimpikte, olimpiyatlarda madalyaya çok yakınız. Son birkaç senede Türkiye'deki okçuluk kulüpleri çocukların talebiyle başa çıkamaz hale geldi. Bu konuda çok mutluyuz. Oradaki başarımızı hem dünyanın farklı ülkeleriyle paylaşıyoruz hem de diğer sporlarda aynı başarıyı kopyalamak için uğraşıyoruz. Güreşlerimizde de, atlı sporlarımızda da aynı başarıyı sağlayabilmek için çalışıyoruz.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı