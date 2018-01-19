Bilal Erdoğan'dan Esenyurt Belediye'sine Hayırlı Olsun Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, cuma namazı öncesinde Esenyurt Belediyesini ziyaret ederek Başkan Ali Murat Alatepe'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrasında Bilal Erdoğan ve Ali Murat Alatepe, Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii'nde cuma namazı kıldı. Esenyurt'ta yoğun ilgi gören Bilal Erdoğan, Esenyurt halkıyla yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bilal Erdoğan'ın Esenyurt ziyareti yapılan görüşmelerin ardından sona erdi. - İSTANBUL