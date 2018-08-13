Bilal Erdoğan'dan Döviz Çıkışı: Türkiye'yi Zayıflatmak İçin Taarruza Geçtiler

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Aslında Şu Anda Yaşadığımız 15 Temmuz'Un Yanında Çok Küçük Bir Şey. Allah'ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir" dedi. Erdoğan, "Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' demeye başladı, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos'taki, 'One minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler" diye konuştu.

"TÜRKİYEYİ ZAYIFLATMAK İÇİN TAARRUZA GEÇTİLER"

Milletin kültürel bağımsızlık mücadelesi verdiğini dile getiren Erdoğan, "Son yıllarda yaşadığımız birçok taarruzlar, saldırılarla, müttefik bildiklerimizden klasik rakiplerimize varıncaya kadar, ülkemizin bağımsız olmasının kendi kararlarını vermesinin önünde set kurdular adeta." diye konuştu. Erdoğan, Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ancak bu oyunların millet iradesiyle bozguna uğratıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' demeye başladı, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos'taki 'one minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler. Mücadele üstüne mücadeleyi de Allah'ın izniyle milletçe kazandık.15 Temmuz'u da kazandık. İşte o 15 Temmuz'un arkasındakiler, bu ülkede bir darbeyi hayata geçirerek insanları katletme pahasına, tankların paletleri arasında insanları ezme pahasına, helikopterlerle vatandaşlarımıza ateş açma pahasına bu ülkede bir darbeyi planlayan alçak düşmanlarımız, şimdi işte başka taarruzlarla, ekonomik olarak, döviz kuru ve spekülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktürebileceklerini sanıyorlar."

"DÜNYADA ADALETSİZ, DENGESİZ BİR DÜZEN KURULMUŞ"

Erzurum'da Aziziye tabyalarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "O tabyaları inşa edenler, evlerinden buldukları baltayı, orağı, çatalı neyi varsa onları toplayıp oraya gidenler, düşmana karşı orada set kuranlar ve Erzurum'u teslim etmeyenler, Allah aşkına bu millet diz çöktürülür millet mi ya?" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN EKONOMİK SAVAŞ"

Bilal Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir gazeteci tarafından "Türkiye'ye karşı yürütülen bir ekonomik savaş var. Türkiye'nin buna karşı bir reaksiyon var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde yöneltilen soruya Erdoğan, "Bizim özgüvenle hareket eden bir ülke olmamız, kendi kararlarını kendisi veren bir ülke olmamız tabii ki birilerini rahatsız ediyor. Dünyanın tek renkliliğe doğru gitmesi, bunun bir zorbalıkla zorlanması; kültürel alanda yaşadığımız budur aslında. Bir spor endüstrisinden, müzik, sinema endüstrisinden bahsediyoruz. Başkalarının araya girmesine izin verilmeyesice adeta bir tezgahın olduğunu görüyoruz. Bunun bir uzantısı, ekonomik alanda da yani ekonomik olarak bir ülke güçlendiği zaman, kendi kararlarını dış ilişkilerde kendisi vermeye soyunduğu zaman dünyada, rekabet var, siyasi nüfuz alanlarını genişletmeye çalışan büyük güçler var. Bunların oyunları başladığı zaman da ister istemez kalkıyorlar sabotaj girişimleriyle neler yapıyorlar.

"ALLAH'IN İZNİYLE BUNUN ÜSTESİNDEN BİZİM ÜLKEMİZ GELECEKTİR"

İşte 15 Temmuz'u yaşadık. Aslında şu anda yaşadığımız 15 Temmuz'un yanında çok küçük bir şey. Allah'ın izniyle bunun üstesinden bizim ülkemiz gelecektir. Çünkü ekonomik temelleri sağlam olan bir ülke Türkiye. Kim ne derse desin, şunun bunun ne dediğine bakmadan biz ülkemize güvenmek zorundayız. Biz büyüyen bir ülkeyiz. Genç nüfusu olan, insan sermayesi güçlü olan bir ülkeyiz. Ciddi krizleri atlatmayı başarmış ve bu krizlere karşı ciddi dayanıklılık kazanmış bir ülkeyiz. Benim bunlarla ilgili bir endişem yok ama biz millet olarak, Malazgirt'te bizi zafere taşıyan, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bizi zafere taşıyan o şuur... 'İşte rakip benden güçlüymüş, karşıdaki benden büyükmüş' ezikliğiyle hareket etmek değil, 'benim özgürlüğüm, benim inancım, benim birliğim hepsinden önemli'. Biz yeter ki bu kutsal ruhu yaşatalım. Bunu yaşatırsak, Allah'ın izniyle hem bölgemizde huzuru hakim kılabiliriz, hem de bu tür sabotaj girişimlerini, global zorbalıkların karşısında güçlü durmuş oluruz." yanıtını verdi.

Toplantının açılış bölümü protokol üyelerinin aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Toplantı, çeşitli oturumlarla bugün ve yarın devam edecek.