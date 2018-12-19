Bilal Ekşi THY Uçağında Doğuma Yardımcı Olan Kabin Ekibini Ağırladı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, geçen perşeme günü THY'nin Kinshasa-İstanbul uçuşunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile bir kadının doğumuna yardımcı olan kabin ekibini makamında ağırladı. Ekşi, ziyarette doğumun başarılı geçmesini sağlayan ekibe teşekkür ederek, "Ekibimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Genel Müdür Bilal Ekşi, Kinshasa-İstanbul uçuşunda görevli kabin personeli Fatma Akyüz, Ferhat Duman, Semih Sokucu, İlayda Erhalaç, Rıfkı Bahadır Saraç'ı makamında kabul etti. THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Ekşi yaşanan olay hakkında ekipten bilgi aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bilal Ekşi, twitter hesabından da kabin ekibiyle birlikte çekildiği fotoğraflarlarla birlikte, "Biz ekibimizle gurur duyuyoruz. Kinshasa-İstanbul uçuşunda Bennel bebeğin doğumuna yardımcı olan ekibimizi tebrik ettik. Aldıkları eğitim ve Anadolu misafirperverliği ile süreci profesyonellik ile yöneten değerli ekibimizi candan tebrik ederim" ifadelerini paylaştı. Ziyarette Bilal Ekşi, ekibe Türk Hava Yolları'nın maket uçaklarından hediye etti.

BEBEK KUVÖZDE

Kinshasa'dan kalkıştan üç saat sonra 13 bin metrede sancıları başlayan Musuamba Mıchoukayembe'nin uçak Nijer hava sahasındayken sancıları başlamış ve ilk müdahaleyi doktor olan eşi Kayoka Renemukadi Mıchoukayembe yapmıştı. Kabin ekibinin yardımıyla dünyaya gözlerinin açan bebeğe "Bennel" adı verilmişti. THY uçağının Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından anne ve 4 saatlik bebeği Yeşilköy'deki bir hastaneye götürülmüştü. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu, bebeğinin ise kuvöz tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA