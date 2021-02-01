Bilal Ceylan resmen Beşiktaş'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilal Ceylan resmen Beşiktaş'ta

01.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:05
Bilal Ceylan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan'ın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mehmet Muş Özcan Özel Haydar Akar Muharrem İnce
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun İlhan Cavcav Ünal Karaman Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilal Ceylan resmen Beşiktaş'ta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 22:06:41. #1.15#
title