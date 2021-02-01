Bilal Ceylan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan'ın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı