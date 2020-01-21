Bilal Başacıkoğlu kimdir? Bilal Başacıkoğlu kaç yaşında, nereli?

21.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:34

Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor ile anlaşma sağladı. Buna göre 2019/20 sezonu için 162.500 TL ücret ile top koşturacak. Bilal Başacıkoğlu futbol kariyeri, hayatı ve daha fazlası haberimizde...

BİLAL BAŞACIKOĞLU KİMDİR?

Başacıkoğlu, Türk baba ve Faslı annenin oğlu olarak 26 Mart 1995'te Hollanda'nın Zaanstad'da dünyaya geldi. Futbola amatör olarak doğduğu şehirde başlayan Bilal, 2006 yılında AFC Ajax onu 11 yaşında, altyapı akademisi De Toekomst'a aldığında minikler D takımında forma giymeye başladı. 2 yılın ardından kadro dışı kaldı. Heerenveen onu teknik direktörünün isteğiyle 2011 yılında Frizya'ya getirdi.

Heerenveen altyapısındaki performansı sayesinde Hollanda millî takımı alt yaş gruplarından da çağrı almasını sağladı ve 18 ile 19 yaş altı takımlarında forma giydi. 8 Kasım 2013 tarihinde ise RKC maçında 87. dakikada oyuna girerek ilk kez mavi-beyazlı formayla tanıştı. PSV maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 2013-14 sezonunda Heerenveen forması ile 24 mücadelede sahaya çıktı. 2013-14 ara transfer döneminde ise kadrosunda Oğuzhan Özyakup gibi Hollanda'da yetişmiş olan futbolcuları bulunduran Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve Önder Özen, Manchester United'ın da istediği bu futbolcuyu istediklerini belirtti.

31 Temmuz 2014 günü Feyenoord'a transfer olan futbolcu, ligin ilk hafta maçında ADO Den Haag karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak ilk kez Feyenoord forması giydi. 21 Ağustos'ta ilk Avrupa maçına çıktı.

İLK KUPASI HOLLADA KUPASI OLDU

2015-16 sezonunda Feyenoord'da daha fazla şans bulmaya başladı. Öte yandan Hollanda Kupası'nı kazandılar. Bu kupa Başacıkoğlu'nun ilk kupası oldu. Heracles Almelo'yı 3-1 yenenen Feyenoord şampiyon oldu. 2018 yılından bu yana Kayserispor forması giyen oyuncu Trabzonspor'a transfer oldu.

İlk kez Hollanda U-18 millî takımı forması giyen Başacıkoğlu, Hollanda U-19 millî takımında da oynadıktan sonra 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türkiye millî futbol takımında forma giyme kararı aldığı açıklanmıştır.