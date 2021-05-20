Bilal Başacıkoğlu, Heracles Almelo ile sözleşme imzaladı
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Bilal Başacıkoğlu, Heracles Almelo ile sözleşme imzaladı

Bilal Başacıkoğlu, Heracles Almelo ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Heracles Almelo, Süper Lig ekibi Gaziantep ile sözleşmesi sona eren Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Heracles Almelo, Süper Lig ekibi Gaziantep ile sözleşmesi sona eren Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ajax altyapısında yetişen Bilal, Hollanda'da Heerenveen ve Feyenoord, Türkiye'de ise Kayserispor ve Trabzonspor kulüplerinin formasını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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Bilal Başacıkoğlu, Heracles Almelo ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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