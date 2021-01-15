Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK'da
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Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK'da

15.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:11
Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK'da

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor ile anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ligin ikinci yarısında Gaziantep FK forması giyecek. Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkan Başacıkoğlu 1 asist yaparken, Süper Lig'de forma giydiği 46 maçta ise 4 asist yapıp, gol sevinci yaşayamadı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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