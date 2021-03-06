Bil Bul Ankara ve Ankaralı Öyküler kitabı başkentli çocuklarla buluştu
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Bil Bul Ankara ve Ankaralı Öyküler kitabı başkentli çocuklarla buluştu

06.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:56
Bil Bul Ankara ve Ankaralı Öyküler kitabı başkentli çocuklarla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nin kendi imkan ve kadrosuyla hazırladığı "Bil Bul Ankara" ve "Ankaralı Öyküler" kitapları Başkentli çocuklarla buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nin kendi imkan ve kadrosuyla hazırladığı "Bil Bul Ankara" ve "Ankaralı Öyküler" kitapları Başkentli çocuklarla buluştu.

Başkent 153 Çağrı Merkezine gelen yoğun talepler üzerine hazırlanan kitaplar ilk olarak Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Kulüplerine üye olan ailelerin çocuklarına dağıtılmaya başlandı. Çocuklar ve aileleri tarafından tam not alan kitaplara pandemi süreci nedeniyle "ankara.bel.tr" adresinden de ulaşabiliyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nin kendi imkanları ve personeli tarafından 9 ile 13 yaş grubu arasındaki çocuklara hitap edecek şekilde hazırlanan kitaplarda; nostalji köşesinden kültürel zenginliklere, Ankara'nın müzelerinden hayvanlar alemine kadar birçok bölüme yer verildi. Öykü yazarlığını Metin İpek ve Buse Sena Şahin'in, resimleme çalışmalarını ise Ramazan Türkmen ve Aylin Aydaş'ın yaptığı kitaplar, ilk etapta Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüplerine üye olan çocuklara dağıtıldı. - ANKARA

Bil Bul Ankara ve Ankaralı Öyküler kitabı başkentli çocuklarla buluştu
Bil Bul Ankara ve Ankaralı Öyküler kitabı başkentli çocuklarla buluştu
Bil Bul Ankara ve Ankaralı Öyküler kitabı başkentli çocuklarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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