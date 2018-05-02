Bikinili Kızlarla Hava Atmak İsteyen Ünlü Playboy, Tütün Dükkanına Daldı
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Bikinili Kızlarla Hava Atmak İsteyen Ünlü Playboy, Tütün Dükkanına Daldı

İspanya'da tatil köyünde bikinili kızlarla 270 bin pound değerindeki aracıyla tur atan ünlü playboy, tütün dükkanına daldı. Kazadan yara almadan kurtulan playboy, "Bu bana büyük ders oldu" dedi.

İngiliz milyoner playboy Jody Sanders, İspanya'nın Mayorka şehrine bağlı tatil köyünde bikinili kızlarla tur atarken büyük tehlike atlattı.

LÜKS ARACIYLA DÜKKANA DALDI

270 bin pound değerindeki aracıyla caddedekilere hava atan 30 yaşındaki playboy, bir anlık dikkatsizliği sonucu tütün satan dükkanlardan birine daldı.

MÜŞTERİLER BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Kaza anında içeride bulunan müşteriler büyük tehlike atlatırken, olayın şokunu atlattıktan sonra ünlü playboyun etrafını sararak sert tepki gösterdiler.

70 AVRO PARA CEZASI VERDİLER

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Jody Sanders terlikle araba kullanma suçundan 70 avro para cezasına çarptırıldı. Olaydan sonra kısa bir açıklama yapan Sanders, "Bu olay bana büyük bir ders oldu. Bundan sonra daha dikkatli olacağım" dedi.

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