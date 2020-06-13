Bikini diyeti nedir? Bikini diyeti nasıl yapılır?
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Bikini diyeti nedir? Bikini diyeti nasıl yapılır?

Bikini diyeti ile plajlarda, havuzlarda özgürce boy göstermek ister misiniz? 1 hafta gibi kısa sürede forma girmenizi sağlayan bikini diyeti ile tatilin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Bikini diyeti nedir? Bikini diyeti nasıl yapılır?
13.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:13

Tatil planı yapmadan önce 1 haftalık bikini diyeti ile vücudunuzu tatile hazırlamak ister misiniz? Fit bir vücutla sahillerde olmak, tatilin keyfini doyasıya çıkarmanızı sağlayacak.

AÇ KALMADAN ZAYIFLAYABİLİRSİNİZ

Bikini diyeti gün boyu belirli aralıklarla beslenecek, açlık hissini fazla yaşamadan, kolayca zayıflayacaksınız.

Bikini diyeti nedir? Bikini diyeti nasıl yapılır?

1 HAFTALIK BİKİNİ DİYETİ PROGRAMI

Güne başlangıç: 1 dilim limon ve 1 bardak su

Kahvaltı: 1-2 dilim ruşeymli ekmek, söğüş sebzeler, 1 kaşık light sürülebilir peynir

Ara öğün: Beyaz çay, 2 adet hurma

Öğle: 1-2 dilim etimek, 1 kase ayran aşı, salata

Ara öğün: Beyaz çay, 3 adet şekersiz yulaflı bisküvi

Bikini diyeti nedir? Bikini diyeti nasıl yapılır?

Akşam: 3 yumurta büyüklüğünde et, salata, 2 adet enginar

Ara öğün: 1 meyve

Yatmadan önce: 1 fincan yaseminli yeşil çay

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