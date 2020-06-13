Bikini diyeti nedir? Bikini diyeti nasıl yapılır?
Bikini diyeti ile plajlarda, havuzlarda özgürce boy göstermek ister misiniz? 1 hafta gibi kısa sürede forma girmenizi sağlayan bikini diyeti ile tatilin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.
13.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:13
Tatil planı yapmadan önce 1 haftalık bikini diyeti ile vücudunuzu tatile hazırlamak ister misiniz? Fit bir vücutla sahillerde olmak, tatilin keyfini doyasıya çıkarmanızı sağlayacak.
AÇ KALMADAN ZAYIFLAYABİLİRSİNİZ
Bikini diyeti gün boyu belirli aralıklarla beslenecek, açlık hissini fazla yaşamadan, kolayca zayıflayacaksınız.
1 HAFTALIK BİKİNİ DİYETİ PROGRAMI
Güne başlangıç: 1 dilim limon ve 1 bardak su
Kahvaltı: 1-2 dilim ruşeymli ekmek, söğüş sebzeler, 1 kaşık light sürülebilir peynir
Ara öğün: Beyaz çay, 2 adet hurma
Öğle: 1-2 dilim etimek, 1 kase ayran aşı, salata
Ara öğün: Beyaz çay, 3 adet şekersiz yulaflı bisküvi
Akşam: 3 yumurta büyüklüğünde et, salata, 2 adet enginar
Ara öğün: 1 meyve
Yatmadan önce: 1 fincan yaseminli yeşil çay