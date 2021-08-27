Bikem Kanık kimdir? Bikem Kanık kaç yaşında, nereli? Bikem Kanık biyografisi!
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Bikem Kanık kimdir? Bikem Kanık kaç yaşında, nereli? Bikem Kanık biyografisi!

Bikem Kanık kimdir? Bikem Kanık kaç yaşında, nereli? Bikem Kanık biyografisi!
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, çeşitli bankalarda dokuz yıl portföy yönetimi, proje finansmanı, halka arzlar ve şirket birleşmeleri konularında yöneticilik yaptı. Hayatı merak edilen Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık kimdir? Bikem Kanık kaç yaşında, nereli? Bikem Kanık mesleği nedir? Bikem Kanık hayatı ve biyografisi nedir?

1987 yılı Galatasaray Lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdikten sonra San Diego National University'de finans üzerine M.B.A.'ni tamamlayan Kanık kimdir? araştırılmaktdır. Peki, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık kimdir? Bikem Kanık kaç yaşında, nereli? Bikem Kanık mesleği nedir? Bikem Kanık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BİKEM KANIK KİMDİR?

Bikem Kanık, 1987 yılı Galatasaray Lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdikten sonra San Diego National University'de finans üzerine M.B.A.'ni tamamlayan Kanık, çeşitli bankalarda dokuz yıl portföy yönetimi, proje finansmanı, halka arzlar ve şirket birleşmeleri konularında yöneticilik yaptı. Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi, Paribu Teknolojileri Danışma Kurulu Üyesi. Levantine & Co İcra Kurulu Üyesi. Üç dönem seçilmiş Galatasaray YK Üyesi. Türkiye şampiyonluğu Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sporcusu.

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Bikem Kanık kimdir? Bikem Kanık kaç yaşında, nereli? Bikem Kanık biyografisi! - Haberler
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