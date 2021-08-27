Bikem Kanık kimdir? Bikem Kanık kaç yaşında, nereli? Bikem Kanık biyografisi!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, çeşitli bankalarda dokuz yıl portföy yönetimi, proje finansmanı, halka arzlar ve şirket birleşmeleri konularında yöneticilik yaptı. Hayatı merak edilen Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık kimdir? Bikem Kanık kaç yaşında, nereli? Bikem Kanık mesleği nedir? Bikem Kanık hayatı ve biyografisi nedir?