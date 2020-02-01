BİKAP'tan Sevgililer Günü'ne özel alışveriş keyfi
Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), Türkiye turnesine hız kesmeden devam ediyor. Girişimciler 12 Şubat Çarşamba günü Mehtap Özdoğan ev sahipliğinde BİKAP Sevgililer Günü Alışveriş ve Eğlence Şenliği'nde JW Marriott Hotel'de yeniden bir araya gelecek
BİKAP 4. Kez Sevenleriyle Bir araya Gelecek& ;
BİKAP Kurucusu Bilge Kuru önderliğinde gerçekleşen alışveriş ve eğlence şenliği yoğun ilgi üzerine 4. kez Ankaralılar ile buluşacak. Sevgililer Günü'ne özel gerçekleşecek etkinlik yine birbirinden özel markaları ziyaretçileriyle buluşturacak.
Şenliğin dekorasyonu Sevgililer Günü konseptine uygun olacak şekilde Sak Organizasyon tarafından yapılacak. 75 markanın katılım göstereceği BİKAP'ta, Işıl Reçber, Saba Tümer, Aslı Hünel ve Melda Aksu gibi ünlü isimler de markalarıyla olacak.